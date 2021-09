Xabier Fortes se ve obligado a pronunciarse tras lo ocurrido con Espinosa de los Monteros

Tenso encuentro el que tuvieron este miércoles por la noche en el Canal 24 Horas el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros y el periodista Xabier Fortes.

El presentador le preguntó al político por lo ocurrido en el Congreso este martes cuando el diputado de Vox José María Sánchez fue expulsado por llamar “bruja” a la diputada del PSOE Laura Berja en pleno debate sobre una proposición de ley de los socialistas para penalizar el acoso ante las clínicas abortivas.

“Empezamos bien Xabier en este estercolero”, le dijo Espinosa de los Monteros a Fortes cuando le preguntó por este asunto. “Parásito”, afirmó en dos ocasiones el diputado del partido de Santiago Abascal.

El periodista preguntó sorprendido si se lo estaba llamando a él a lo que el diputado respondió que no, que era un ejemplo de los insultos que ha recibido su partido en hemiciclo: “No. Pero ofende un poco si le llamo parásito, estercolero. Bueno, delincuente, fascista, racista, xenófobo, pijo, mala persona... Es todo lo que hemos tenido que escuchar en diferentes parlamentos (...) Parece que esas cosas cuando se dicen a Vox no tienen importancia, no se habla de ellas, no vienen al caso”.