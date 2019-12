Xavier Sardà destroza a Álvarez de Toledo con una sola frase en 'Al Rojo Vivo'

Menos es más, debió de pensar Xavier Sardà este lunes en Al Rojo Vivo (La Sexta). El analista y colaborador del espacio ha tirado de ironía para responder a Cayetana Álvarez de Toledo tras las palabras de la portavoz parlamentaria del PP comparando la época de actividad de la banda terrorista ETA con la actualidad.

“Cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano, pero el momento político actual es más difícil”, señaló Cayetana. Sobre esas palabras, el espacio ha recogido una declaración del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El responsable municipal señalaba que “el debate no es las palabras de Cayetana ayer, es si Pedro Sánchez tiene el cuajo para ser presidente del Gobierno de pactar con aquellos que dieron un golpe de Estado y no acuden a una ronda de consultas con el Jefe del Estado, una ronda constitucionalmente prevista. Eso es lo que debería suscitar reflexión en el día de hoy y no las palabras de Cayetana”.

Entonces, desde el plató del programa, Sardà ha pedido su turno para sentenciar a Cayetana con una frase plena de ironía: “Nada, nada, no me pasa nada... que la I Guerra Mundial fue muy jodida, pero que esta situación es peor”.