Sardà confiesa que estuvo en la cama con Mercedes Milá, pero tiene truco

Este sábado ha tenido lugar una escena en La Sexta Noche, que ha despertado muchas suspicacias entre la audiencia. Ha ocurrido durante una conexión en directo con la periodista Mercedes Milá, justo antes de dar paso a la entrevista con Xavier Sardà. Cuando el presentador del programa, Iñaki López, le ha deseado buenas noche a Milá, que estaba retransmitiendo desde su dormitorio, Sardà ha arrancado con una particular confesión.

“Yo he estado en la cama con ella”, ha comentado el periodista, para al momento dar por sentado que ella no se acordaría. Vaya si se ha acordado, pero no es lo que ha parecido desde un comienzo.

Mercedes Milá ha explicado que “fue en la India, viendo un programa de Gran Hermano indio, que nos íbamos por la pata abajo, tú con un albornoz blanco y yo con otro”. Ante esta afirmación, Iñaki López no ha podido evitar preguntar si la afirmación de que se iban por la pata abajo tenía que ver por una cuestión de estómago o de humor. La respuesta de Milá ha dejado ciertas incógnitas: “Un poco de cada”.