Ximo Puig, enfadado con el Gobierno: "Lealtad no es sumisión"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este domingo que “quede claro” que la Comunitat Valenciana “no ha suspendido ningún examen ni ha hecho nada mal” para que no pase en su conjunto a la fase 1 de la desescalada mañana, sino que se han “cambiado las reglas de juego a mitad del partido”.



Tras participar en la conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Puig ha señalado en rueda de prensa que la Comunitat cumplía los criterios técnicos exigidos para pasar en su totalidad de fase, entre los que no figuraba, como se pide ahora, hacer test de coronavirus a los sospechosos con síntomas leves.



El president ha afirmado que no hará de este asunto una “confrontación”, pero ha alertado de que “lealtad no es sumisión”, y ha exigido tanto al ministro de Sanidad como a Pedro Sánchez que se estudie de nuevo el plan de desescalada remitido por la Comunitat para que “se revierta lo más pronto posible” la decisión adoptada.



Ha lamentado que el informe de 232 páginas de la Conselleria de Sanidad -que se va a colgar en su página web- no ha recibido una respuesta “por escrito” del Ministerio, lo que no es “serio ni riguroso”, y ha insistido en que, en lugar de dar “explicaciones por píldoras”, se les diga por escrito y con “criterios objetivos” por qué solo avanzan de fase 10 de los 24 departamentos de salud.



Puig ha asegurado que la Generalitat ha sido hasta ahora “propositiva, respetuosa y leal” con el Gobierno de España, y así lo continuará siendo, pero ha recalcado que es necesaria “la cogobernanza, la corresponsabilidad y la cooperación”, lo cual exige “transparencia, reciprocidad y reglas objetivas”.



El president ha afirmado que espera que “más pronto que tarde” el Ministerio les remita el informe que han pedido “por activa, pasiva y perifrástica” con las razones científicas por las que la Comunitat no pasa de fase, y ha afirmado que no cree que haya un “maltrato específico” ni “animadversión” hacia esta región, ni ve “teorías conspirativas” o “conspiranoicas”.