Xuso Jones: "Mi cabeza estaba pensando: ’Huye, ¡huye de aquí!”

El murciano, que se define como un buscavidas, ha hecho casi de todo: fue candidato a participar en Eurovisión, ha cocinado en MasterChef Celebrity, ha mostrado sus dotes interpretativas en Tu Cara Me Suena, ha escrito tres libros románticos e incluso ha enseñado sus habilidades para la limpieza —tiene una marca de productos de limpieza de la casa—.

Parece que no hay nada que él no pueda hacer, pero no puede ser primero en todo, por eso en Segundísimos de Milanuncios le proponen un desafío en el que tendrá que dar el máximo para afrontarlo. ¡Tiene que hacer un triatlon! Pero precisamente, “yo el deporte... yo el deporte no...”, titubea.