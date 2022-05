Xuso Jones y su triatlón de 'campamento' en siete tronchantes frases

Aunque el músico, instagrammer, youtuber y empresario murciano no parece tener miedo a ningún desafío, hay una palabra que le produce cierto escalofrío: deporte.

Fácil no se lo ponen, pero con actitud ya se sabe que nada es imposible y estas siete frases demuestran que al protagonista le sobran entusiasmo y ganas.

1. Desconfiado antes de conocer el reto...

“A mí no me gustan las sorpresas, ¿eh?”

“Pues te van a tener que gustar porque no podemos cambiar lo que ya tenemos preparado”, le contesta con retintín Galder Varas antes de explicarle en qué consiste el reto.

2. ¡Qué chaval más motivado!

Aunque lo ve complicado y sabe que el deporte precisamente no es lo suyo, Xuso se muestra motivado y dispuesto a obtener ese segundo especial puesto.

3. Él no es deportista y lo reconoce

“Atleta, atleta, yo… La aleta o atleta yo no soy, así que eso vamos a dejarlo a un margen”

4. Lo poco gusta y lo mucho cansa

Si al principio recibe con agrado el apoyo que le brinda el entrenador personal, pronto acaba aturullado de tanta instrucción y de tanta arenga para que no tire la toalla.

5. Eh, que a veces sí que le salen a la primera

Si no fuera músico, ¿hubiese sido jugador de baloncesto? Este deporte se ha perdido una estrella.

6. A punto de tirar la toalla

“¿Qué tranquilo? ¿Pero qué tranquilo? Si se me sale el alma por la boca, es que no puedo más”

La última prueba, los cinco kilómetros en bici estática, son la verdadera constatación de que Xuso Jones no es un número uno del deporte. Eso sí, no se le puede reprochar no haberle puesto ganas y haberse entregado al reto.