¿Y ahora qué hacemos con el Valle de los Caídos?

En sus comparecencias de esta mañana, ni la vicepresidenta Carmen Calvo ni la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, han avanzado nuevos planes al respecto. Se han limitado a indicar que estamos ante un día “histórico”, que no se habría logrado sin el “esfuerzo” de su formación, y que el proceso de exhumación ha de llevarse a cabo “cuanto antes”.

Los que no quieren tocar nada son los populares. Su postura siempre ha sido la misma. Ni apoyaban la salida de Franco del Valle ni alterar el recinto tal y como está hoy. No es una cuestión “prioritaria” para España, ha dicho en reiteradas ocasiones su líder, Pablo Casado. Ciudadanos, por su parte, no termina de ser claro. Insiste mucho en que cualquier decisión al respecto requiere del “máximo consenso”, por lo delicado del debate, aunque no se cierra en banda, como el PP. De hecho, una de las ideas que más han repetido es que no les parece mal que se cree un “cementerio nacional” que siguiera el modelo del militar de Arlington, en Washington (EEUU); en él reposan veteranos de todas las guerras en las que ha participado Estados Unidos, desde la de independencia a las de Irak o Afganistán.