¿Y ahora quién es el felón, señor Casado?

“Hacer lobby requiere previsión”; con esta pretensiosa afirmación, comienza una de las películas más interesantes que he podido ver en los últimos años: El Caso Sloane. En ella, una mujer (Sloane) representa el máximo del contrapoder político inmerso en la cultura de EE UU, justificando cualquier artimaña necesaria para alcanzar su propósito final. Con una investigación en el Senado como colofón, hace caer la política de los Estados Unidos en un film sin desperdicio.

“Una lobista de principios no puede confiar sólo en su capacidad para ganar”. El manido recurso de El Príncipe de Maquiavelo, el de “el fin justifica los medios” no es hoy sólo aplicable al panorama político estadounidense, sino que casa perfectamente con el complejo espíritu en el que se sumerge el día D y en el amplio espectro de políticos sin ningún tipo de decoro que se presentan, no sin antes acometer un perjuicio grave en sus respectivas siglas, bajo el amparo de una nueva formación. No por ideología, sino por ambición puramente personal.

Un día antes de cambiar el azul por el naranja, Garrido acudió a la sede de la gaviota, la que está prácticamente frente a la Audiencia Nacional, para ver el debate a cuatro en Atresmedia. Es más, 48 horas antes de que se publicase en el BOE su nombre en la lista del partido black para el Parlamento Europeo, firmó su candidatura bajo juramento de no existir ningún tipo de impedimento que le prohibiese concurrir a tal comicio.