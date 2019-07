"¿Y no podemos pactar una abstención?"

Mal día para sacar pecho a este respecto. Y es que no había acabado de terminar su exposición, cuando desde La Moncloa, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ya había enviado un mensaje de WhatsApp a unos cuantos periodistas en el que atribuía el bloqueo de las negociaciones a la presunta exigencia de Pablo Iglesias de reclamar a Pedro Sánchez una vicepresidencia en el próximo Gobierno . La directora de Comunicación del PSOE, Maritxa Ruiz Mateos, difundió la misma información en conversación telefónica con otros “plumillas” y detallaba la negativa del presidente a transigir con una propuesta que Podemos negó. Por primera vez, y sin que sirva de precedente, la sinergia operó entre los departamentos de Comunicación de La Moncloa y Ferraz. No es habitual, ya que la relación es inexistente y la animadversión entre ambos departamentos, sus responsables y sus equipos, pública y notoria.

Pues, no tan deprisa. En política, nada es como se cuenta y lo que parece no siempre es. Desde luego, de la quinta reunión celebrada entre Sánchez e Iglesias desde el 28-A no todos coligen que se pueda hablar de ruptura ni de falta de avances en la negociación. Mucho menos después de que el encuentro se prolongara durante casi dos horas y de que los interlocutores se emplazaran a mantener abierta la interlocución si fuera preciso incluso durante las vacaciones de agosto.

“¿Y entonces no podemos pactar una abstención?”, le preguntó el presidente a Iglesias pasada la primera media hora de la cita y en busca de ser investido en segunda votación solo con los votos favorables del PSOE. Era la segunda vez que se lo proponía. Y la respuesta volvió a ser el mismo “no” que la vez anterior, aunque siempre tras haber consultado a los inscritos.

Siguiente pregunta: “¿Tu entrada en el Gobierno sigue siendo innegociable?”, le espetó al de Podemos. Iglesias respondió de forma irónica si la del presidente también lo era y si en su caso estaba dispuesto a que se propusiera a Carmen Calvo como candidata a la presidencia del Gobierno, tras el parón vacacional. En ningún momento, según fuentes de los morados, Iglesias exigió una vicepresidencia, como difundieron las terminales socialistas. Es más, se comprometió a no exigir ni Ministerios de Estado ni un número de carteras proporcional a sus 42 diputados. Y esto, después de que en el primer encuentro tras el 28-A, Sánchez ofreciera a los morados las carteras de Comercio, Industria y una de nuevo cuño con competencias en materia de Juventud, e Iglesias le replicara que aspiraba a tener responsabilidad -que no la titularidad- en áreas como Medio Ambiente, Hacienda y Trabajo.