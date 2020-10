"¿Y por qué en Navarra no?": las razones detrás del enfrentamiento político para declarar (o no) el estado de alarma

″¿Y por qué en Navarra no?” ”¿Han oído algo sobre esta comunidad?”. Estas y otras preguntas se expanden en plena pandemia entre los críticos con Pedro Sánchez, especialmente desde que decretase el estado de alarma en Madrid el pasado viernes. El motivo, una supuesta “discriminación política” como defienden Díaz Ayuso, Martínez-Almeida, Casado y demás líderes populares, entre Madrid y Navarra, donde siguen disparados los contagios. O lo que es lo mismo, el enfrentamiento entre territorios gobernados por el PP y los encabezados por el PSOE.

La pelea surgida por la evolución a peor de Navarra, con una incidencia acumulada de 756,79 casos por cada 100.000 habitantes (cuando en Madrid se ha reducido hasta bajar de 500, con 489,15), no es únicamente una cuestión sanitaria. El estado de alarma se vuelve a utilizar como arma política que Moncloa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la sede del PP se tiran a la cara. A la escena de confrontación institucional nada disimulada ni siquiera le falta el comodín de Bildu, cuya abstención resultó clave para la investidura en el territorio de la socialista María Chivite y que también aparece entre las “razones” esgrimidas por los populares.

Desde Madrid —ayuntamiento y comunidad— se repite en los últimos días una especie de mantra (ya que le gusta tanto esa palabra a Ayuso): ¿por qué aquí sí hay “intervención” y en Navarra no? Le sigue todo el aparato nacional, con Pablo Casado a la cabeza. Ven una “obsesión” de Pedro Sánchez con Madrid y “fines partidistas”, ya que no ha tomado una decisión similar en territorios socialistas como la propia Navarra o anteriormente Aragón. Este mismo martes, Martínez-Almeida ha lanzado esta duda en plena rueda de prensa sobre el covid: ”¿Han oído ustedes hablar de esa comunidad? Y no la estoy señalando...”.