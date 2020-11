¿Y si los Presupuestos 2021 no sirven para asegurar la legislatura?

Todas las apuestas de felicidad se trasladan al 2021. Incluidas las del primer Gobierno de coalición nacional, formado por Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (UP). Dan por hecho que los Presupuestos que se aprueben en los últimos días de diciembre les aseguran una legislatura larga. En caso de necesidad, no hay más que recurrir a la prórroga. Después de todo, en unas semanas se van a liquidar las cuentas más longevas de la democracia, las últimas de Cristóbal Montoro.

Solo que en las filas de PSOE y Podemos las sensaciones dependen también de a quién se pregunte. La exministra socialista María Luisa Carcedo se ríe y casi se lleva las manos a la cabeza ante la pregunta de si la aprobación de los Presupuestos garantiza la legislatura. “Es un paso importante, pero llevo muchos años en política como para hacer previsiones”, responde mientras se dirige a la escalera para posar por el minuto de silencio por la víctimas de la violencia de género. En el mismo acto y lugar -las puertas del Congreso-, Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, eleva los ojos, perplejo. No quiere vaticinar ni apostar nada. “¿Eso quién lo sabe? Yo no apuesto nada, ni un dedo, ni una mano, ni nada, por nada”, termina sonriendo, mientras escapa por las escaleras.

Uno de los problemas y temores que provoca el Gobierno de coalición entre los mayores de las filas socialistas es la inmadurez de un partido como Unidas Podemos. No es lo mismo gobernar en coalición con fuerzas que llevan años en las instituciones, que las conocen desde dentro y respetan y fortalecen su funcionamiento, que con una fuerza política tan joven como Podemos, que hace un lustro no estaba en Congreso de los Diputados. Dicen que sus inmaduros miembros -además de sus sospechosos orígenes marxista-comunistas que sus dirigentes siguen reivindicando- no dan muestras de aprender, precisamente. Para los de Podemos estas insinuaciones pertenecen al grupo de los viejunos socialistas, la vieja guardia y los barones. La cosa es discutible. Los Verdes en Alemania o el Movimiento 5 Estrellas, un día no tan lejano fueron nuevos, aunque es cierto que los 5 Estrellas serían justo un ejemplo de lo contrario, un desastre de reciente creación.

Para Juan López de Ugalde, uno de los hombres de Podemos que estos días interviene en la Comisión de Presupuestos, la legislatura quedará bastante asegurada con estas cuentas. “Pese a las broncas, que van a seguir porque son dos partidos diferentes y saltarán las diferencias. Este año de gobierno que está a punto de cumplirse es una demostración de que, a pesar de todo, podemos trabajar juntos”.

Y sin embargo, las dudas persisten. Tanto por las tensiones dentro de la coalición como por el entorno internacional. Cualquier tropezón en la distribución de la vacuna, por ejemplo, puede ser letal. Nunca ningún gobierno de los vividos hasta ahora se ha enfrentado a una situación como la actual, con la sociedad agotada y bastante enferma mentalmente, temerosa y harta de la clase política y sus disputas.