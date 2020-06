Y Sondheim todavía sigue aquí

La historia es la de un solterón de 35 años que se reúne con sus parejas de amigos, en general algo más talluditos que él, para celebrar su cumpleaños. Los tragos, las charlas van siempre a parar a lo mismo. Más que al amor, a la necesidad de emparejarse. Pero lejos de esas empalagosas canciones de musicales masivos, a estas no les faltan las referencias a las grisuras ni a las dificultades y desventajas de la alegre y necesaria vida en pareja que todos ellos disfrutan y quieren para su amigo. Una primera esposa (dando por descontado que en la actualidad habrá más). Lo único que le falta a una persona que como el protagonista ya tiene fama y dinero. De alguna manera quieren inducirle a que ese sea su deseo de cumpleaños cuando sople las velas. Una comedia llena de buenas canciones que por su elegancia parecen sacadas de otra época. De esas películas de los cincuenta o sesenta antes de que irrumpiera el pop y el rock en los musicales. Sin embargo, son canciones que no han perdido su vigencia musicalmente hablando y tampoco en contenido. Siguen hablándole a sus espectadores y a la audiencia. Esa es la cualidad que tienen los clásicos, y este lo es. La referencia a películas clásicas como las de Mankiewicz o Minelli no es baladí. La historia, cuando se monta, se hace como si sucediera en uno de esos sofisticados lofts neoyorquinos que tienen los ricos y famosos, al que esta reposición se adapta con gusto. Espacio en el que se van sucediendo las escenas entre bourbon y cócteles, en el que reina el sofisticado trago del dry martini.

Un alcohol tomado con medida que achispa y desata un poco las lenguas y las conciencias, para poner en escena, es cierto, estereotipos, que no son personajes de cartón piedra. A los que los intérpretes saben sacarles el corazón y las tripas que estos personajes tienen en la música y en el texto. Las mismas que cualquier espectador sincero consigo mismo tiene, con las que sigue adelante en su vida y que agradece con risas y con aplausos, muchos, verlas en escena. Y que cuando llega la canción final será difícil que no piense que también canta ese Being Alone, cuya última versión, la de Adam Driver en la película Historia de un matrimonio de Netflix, ha dado la vuelta al mundo. Por si esto no fuera suficiente, aprovechando que este año Sondheim cumplía 90 años, Paul Esparza, el actor que protagoniza esta versión de Company, monta un espectáculo confinado en homenaje al compositor y letrista. Por la cantidad y calidad de las estrellas que ha sido capaz de convocar, cualquiera se puede hacer la idea de lo importante y lo querido que es Sondheim en el teatro contemporáneo y su capacidad de influencia. Seguramente los más conocidos para el público español y mundial son Meryl Streep, fantástica en su canción esperando escuchar otro Mahler, Nathan Lane, Jake Gyllenhaal. Hasta Spielberg sale un momento para felicitarle y contar lo maravilloso que ha sido trabajar con él en el remake que ha dirigido de West Side Strory, de las que Sondheim escribió las letras (de las que renegó en su momento, perdiendo un buen pico de los derechos.) Una adaptación que también tiene a otro grande de la escena contemporánea Tony Kushner y que el público se ha perdido, por ahora, al cerrarse los cines.