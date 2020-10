Y Springsteen nos alegró el 2020

No conozco a nadie que no quiera que el 2020 pase cuanto antes. Una pandemia global que en España deja una dramática cifra de fallecidos, una crisis económica y social sin precedentes, un verano atípico y la incertidumbre de seguir en otoño —e incluso en Navidades— sin poder juntarnos ni abrazarnos con nuestros seres queridos. Vamos, un año “paolvidar”. Pero no todo iba a ser malo. Quienes en un momento de nuestras vidas decidimos incorporar a nuestros momentos vitales la banda sonora del Boss, hemos celebrado ese chute de energía que supone no sólo un nuevo disco de Springsteen, sino un nuevo disco de Bruce junto a la E Street Band. Hacía falta. Llevaba un año disfrutando de la “tranquilidad” de Western Stars, uno de esos discos introspectivos a los que nos tiene acostumbrados cada ciertos años, y que amenizó mi confinamiento entre Hello Sunshine y Tucson Train. Un disco que supuraba country y raíces americanas como esa otra pieza, sólo recomendada para puristas, We Shall Overcome: The Seeger Sessions, puro folk americano tan divertido de escuchar como de vivir en un concierto en Badalona.

Springsteen es un rockero comprometido con sus creencias y principios, pero sobre todo es una persona coherente con las ideas que traslada a través de sus canciones. Sus depresiones, miedos y sinsabores quedaron plasmados en su autobiografía Born to Run, pero sus ganas de mirar al futuro con optimismo, consciente de los duros momentos que nos tocan vivir, está perfectamente descrito en ese brutal disco que en mi opinión es The Rising. Y ha vuelto a hacerlo. Ahora, según cuentan, fruto de una apuesta con Scorsese, Springsteen vuelve con la ESB tras seis años para darnos otra dosis de Springsteen y la E Street Band en otro momento difícil para la sociedad. Y lo compuso en 10 días.

La canción que da título al disco, Letter to You (Carta para ti), resume perfectamente el espíritu y la intención, ya no del disco, sino de su manera de entender la vida y trasladarlo a la música: ”Tried to summon all that my heart finds true/ And send it in my letter to you” (“Intenté convocar todo lo que mi corazón encuentra verdadero / Y enviártelo en mi carta para ti”).