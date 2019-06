Ya era hora de que Mercedes diese puerta al machista de Antonio

Empezó como una ama de casa sumisa que ha acabado estudiando una carrera y siendo empresaria mientras lleva en la mochila el peso de una familia no especialmente fácil y de un marido nada resolutivo con lo que pasa de puertas para dentro de su hogar.

Pero es que en esta pequeña “guerra” el enemigo más claro que ha tenido la madre de los Alcántara ha sido ella misma. Durante la década de los 90, muchas mujeres comenzaron a plantearse su independencia dentro de sus matrimonios en un momento en el que no estaba igual de normalizado el divorcio que ahora. Comenzaron a plantearse vivir su propia vida y no dedicarla exclusivamente a los demás. Merche ha dejado de renunciar a sus sueños por un marido egoísta que solo piensa en él mismo y unos hijos que predican la modernidad pero a la vez siguen esclavizándola como cuidadora del hogar.

Lo que hemos visto durante estos últimos capítulos en las pantallas pasaba entonces y sigue pasando ahora. Mujeres que dejan de lado su identidad para ser lo que necesitan los demás que sean. Mujeres que acaban con ansiedad y problemas mentales. Y mujeres que envejecen a un ritmo vertiginoso por el estrés.

A todas las Mercedes que dejaron a su Antonio para vivir su vida: gracias por ser tan valientes. A todos los Antonios que cambiaron su masculinidad tóxica: gracias por deconstruiros. Y a todas aquellas que siguen encerradas en esta rueda: no estáis solas. No lo estabais en los 90 y no lo estáis ahora.

Yo, desde luego, ahora soy del Team Mercedes. “Eso de la igualdad no es ningún rollo, es un derecho”, le dijo en uno de los últimos capítulos Mercedes a Antonio. Ojalá no vuelva a perdonarle.