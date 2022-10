Ya es uno de los momentos más aplaudidos de 'El Hormiguero': lleva 500.000 reproducciones

En su consultorio, un espectador le contó que está enamorado de su vecina y le preguntó que cómo puede conquistarla. Pero no se quedó ahí y contó el historial que tiene: “Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche”.

Con lo que seguro que no contaba era con la firme respuesta de Espósito, que ha dado la vuelta al mundo y ha recibido los aplausos de todos: “Realmente pienso que es buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador”.

La colaboradora argentina le ha dicho que lo acaba de demostrar con su mensaje. ”Él cuenta que invita a salir a su vecina, ella le dicen que no. Llega al punto, según entendí, de denunciarlo. Eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio”, ha descrito.

“No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a la mujeres ante las denuncias. Y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir”, ha proseguido Espósito.

Antes de pasar a otro caso del consultorio, ha insistido en su mensaje: “La verdad que para mí este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que les niñez que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien”

“Querido Raúl... No es no. Eso es lo que tengo para decirte a tí. No es no”, ha finalizado.