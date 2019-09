"Ya está bien": el indignado alegato de Sandra Sabatés que estremece tras el triple asesinato machista en Valga (Pontevedra)

“Este caso tan brutal se convierte en paradigmático. Se trata de violencia machista. Estas mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Ya está bien de hacer juegos de palabras para maquillar un problema tan grave ”, ha defendido Sandra Sabatés: “La violencia de género no queda restringida al ámbito de la relación afectiva, afecta a un círculo que va mucho más allá de la víctima, la prueba es que en este caso ha destrozado a una familia entera”.

El también presentador del programa, El Gran Wyoming, ha aplaudido -por su parte- que los diputados hayan guardado un minuto de silencio por el asesinato de Valga, si bien ha resaltado que le parecería mejor “que quienes en esa Cámara niegan la violencia de género, guardasen cinco horas de silencio cada vez que les toca pleno”.

En las 1.016 mujeres asesinadas desde 2016 por la violencia machista, no se encuentran ni la madre ni la hermana de la ex mujer del asesino. “En pleno siglo XXI, cuando somos capaces de tener datos de todo tipo parece imposible de saber con fiabilidad cuántos asesinatos machistas ha habido en un año, y no parece tan difícil, se trata de mujeres asesinadas por hombres”, ha clamado Wyoming.

“Hay quien critica que El Intermedio tiene poca gracias. Pues ya os adelanto que hoy no va a tener ninguna”, ha destacado.