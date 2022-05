Ya huele a barbacoa: algunas propuestas buenas, bonitas y baratas

Preparar una barbacoa en la terraza, el jardín o el ático es un plan irrechazable para casi todo el mundo: no implica grandes preparativos, se adecúa a todo tipo de paladares y dietas, y no exige de grandes conocimientos culinarios, sólo algunas normas básicas para que salga en su punto.

La primera de ellas, mantenerla escrupulosamente limpia para que los alimentos no tengan el sabor de las hamburguesas de hace un año. La segunda, no hacer las brasas con líquido de encendido para que la comida no absorba sabores químicos. Tener la tara cerrada es otra de las reglas de oro, para que el humo circule dentro de la parrilla y la comida se impregne del olor y el sabor característicos. Y por último, colocar las carnes y embutidos directamente sobre el calor; en cambio, no hay que hacerlo con pescados, aves y verduras que se asan de forma indirecta con el calor que circula.

En marcha el plan barbacoa

Si estás dispuesto a hacer de las barbacoas casi un estilo de vida este verano, ten en cuenta que lo más importante es saber elegir precisamente eso, la barbacoa.

La primera opción, si dispones de una amplio jardín o una gran terraza es plantearte una barbacoa de obra o prefabricada. Si el espacio del que dispones para instalarla es pequeño o sencillamente prefieres poderla recoger y guardar cuando acabe la temporada, una barbacoa plegable y transportable es la solución —y si es de segunda mano, mejor para tu economía y mejor para el medioambiente—.