Ya lo hemos visto todo: el inesperado mensaje de Bertín Osborne a Pablo Echenique

“El Gobierno no va a obligar a llevar a los niños que necesitan una educación especial a un centro ordinario, donde no tengan atendidas sus necesidades”, aseguró Echenique, que añadió que esto sería propio de “un Gobierno cruel y malvado”.

View this post on Instagram

“Simplemente me gustaría decirte que en otra comparecencia nos aseguraras que las ayudas económicas que se le dan a este tipo de colegios por los gastos ingentes que tienen las vais a mantener porque si no vosotros no cerraréis los colegios, tendrán que cerrar ellos solos”, ha añadido el cantante, que ha subrayado esta como su “preocupación y angustia”.

Además, ha mandado un mensaje dirigido a los que dicen que siempre critica al Gobierno: “Que vean que no es verdad y que en este momento estoy para agradecerte tus palabras”.

Osborne ha finalizado pidiendo que los hijos de familias que se encuentran en la misma situación pero sin la suerte de poder enviar a su hijo a un colegio privado tengan la oportunidad de darles un futuro esperanzador.