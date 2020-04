Ya tardaban: ¡Penitenziagite! Sobre la culpa de la sanidad pública

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Personal sanitario madrileño.

Salvando las distancias, también ocurrió lo mismo con motivo de la recesión provocada por la burbuja financiera e inmobiliaria. No pasaron unos días y, por arte de birlibirloque, su origen privado y especulativo se transformó en una crisis de lo público, que lógicamente exigía recortes y privatizaciones.

Todo, a pesar de la valoración muy favorable por parte de los ciudadanos, del liderazgo reconocido de la sanidad pública española en el mundo y de la protección universal del sistema público español en relación a la incapacidad de los sistemas privados o mixtos de países más avanzados como los USA para lograr el objetivo de proteger lo común y no dejar a nadie en el camino como consecuencia de la pandemia.

Tardaba en aparecer el argumento de lo público y de nuestra sanidad como cómplice, y no como nuestra principal defensa frente a las consecuencias trágicas de la pandemia. Pero ha llegado, como por otra parte era de esperar. La derecha y su hegemonía ideológica y cultural no descansan. Han llamado a arrebato para darle la vuelta a lo evidente, aprovechando para ello el malestar social y la desconfianza política por las consecuencias dramáticas de la pandemia y del ya largo confinamiento.

Poco importa que la conciencia de la gravedad de la pandemia y de que su transmisión explosiva por parte de asintomáticos fuera difícilmente previsible y aún menos atajable para la mayoría de los gobiernos europeos y también de las CCAA y para ninguno de los partidos españoles, frente únicamente a las experiencias y preparación previa de los países asiáticos que sufrieron el SARS y el MERS con anterioridad. Poco importa que los mercados de protección y tecnologías estuviesen copados y bloqueados desde el inicio de la crisis y que las decisiones de deslocalización industrial hubieran sido promovidas y jaleadas por parte de las mismas derechas europeas y españolas. Poco importa, en definitiva, que los datos sobre la pandemia estén protocolizados por la OMS y no sean muy diferentes de los de otros sistemas de información europeos.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Santiago Abascal, líder de Vox, en Vistalegre el 8 de marzo.

De nuevo una crisis sanitaria del mundo globalizado sin capacidad de respuesta de gobernanza global, que no tiene más que las recomendaciones técnicas de la OMS pero que cuenta solo con medidas locales por parte de los Estados. Ni siquiera por parte de las grandes entidades regionales como la Unión Europea.

Sin embargo, no parecería adecuado precipitarse tanto en el relato contra la sanidad pública en esta coyuntura, frente a tanto elogio a nuestros sanitarios y en un momento en que todavía apenas hemos doblado el clímax de la pandemia. Precisamente también cuando se han conjurado las profecías catastrofistas que anunciaban con trompetería apocalíptica el colapso de nuestro sistema sanitario.

Además, cuando se ha mostrado que nuestra debilidad no han sido los profesionales ni los servicios ni tampoco la tecnología. Si acaso se ha puesto en evidencia el efecto de los recortes y las privatizaciones en particular en algunas CCAA más en concreto.

Pero sobre todo se ha puesto en evidencia el carácter unilateral de nuestro sistema curativo de atención sanitaria, y la carencia de en los aspectos preventivo y de cuidados a crónicos. Eso explica el escandaloso bloqueo durante una década a la ley de salud pública y sus instrumentos normativos y organizativos de los que hoy nadie quiere acordarse.

Las crisis del SARS, MERS, SIDA y la más cercana del Ébola supusieron un aviso que entonces no hemos quisimos escuchar o escuchamos solo parcialmente. No se trataba tanto de si era prudente o no traer al misionero a España, sino la carencia de plantas acondicionadas y la situación precaria del Carlos III y por ende la paralización en el desarrollo del sistema de salud pública español.

Es verdad algo se ha ido poniendo en marcha después de cada crisis, aunque no lo suficiente: hay más plantas acondicionadas, el sistema de alertas y emergencias sanitarias y la agencia Europea se pusieron en marcha, así como la estrategia de crónicos y socio sanitaria. Pero la salud pública con la atención primaria, la salud mental y la salud laboral, han seguido siendo uno de los parientes pobres de nuestra sanidad. La inercia de la tecnología y la gestión ha sido y es muy poderosa.

Otro ámbito diferenciado ha sido el sistema de atención a personas mayores, su masificación y su deficiente calidad subordinada a la lógica del negocio. También la política industrial y su deslocalización en suministros vitales como los respiradores y de otros no tan vitales pero si prioritarios como las batas, los guantes y las mascarillas de protección.

Poner finalmente de ejemplo a Alemania y su sistema de sanidad de seguros cuantificando camas, respiradores y disponibilidad de tecnología y test, o la sanidad griega por la la menor incidencia de la pandemia, en demérito del sistema sanitario público español, no es por tanto casual, pero si nos atenemos al rigor es además una burla.

Una sanidad como la alemana que supone un ocho por ciento del PIB para unos resultados en salud que la sitúan en el ranking muy por debajo de la española a pesar de que ésta aún no ha recuperado el seis por ciento anterior a la recesión. O un sistema social y sanitario que sigue parcialmente desmantelado a raíz de la crisis económica como el de Grecia.