Yibing desvela en 'El Hormiguero' lo que destaca la prensa china de esta imagen de los reyes

Jaime Lorente y Elia Galera fueron este lunes a divertirse con Pablo Motos a El Hormiguero y promocionar la nueva ficción El Cid.

Los actores respondieron a las preguntas del presentador e incluso conocieron de primera mano a Yibing, la colaboradora china del programa. La asiática, en su sección, llegó a hablar de cómo ven a la Casa Real en China y comentó un artículo publicado por un medio.

“La familia real sale mucho en la prensa china. Dice que son muy guapos y elegantes y la reina muy humilde porque repite los vestidos que lleva”, aseguró la joven sorprendiendo tanto a Motos como a los invitados.

En ese momento, Yibing mostró una noticia en chino sobre la reina Letizia y la princesa Leonor: “En la noticia se dice que la princesa se viste por primera vez con medias cristalinas y que tiene unas piernas muy finas, blancas y bonitas. De la reina cuenta que no tiene frío y que tiene las piernas desnudas”.

Además, también confesó que a su padre le encanta la familia real y que siempre le dice que tendría que trabajar para ellos.

“Cuando le cuento los problemas que ha tenido Juan Carlos I me responde con que esos no son mis asuntos y que le tendría que decir que invierta en China y no en Emiratos Árabes”, concluyó la joven.