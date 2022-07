Yllanes, sobre el gasto en defensa: “No me produce placer, pero uno tiene que cumplir con los compromisos internacionales”

Yllanes SERGI GONZÁLEZ

Juan Pedro Yllanes recibió una llamada de Podemos antes de empezar a presidir el tribunal del caso Nóos. Y decidió dar el paso a la política en aquella España en la que los ‘morados’ soñaban con asaltar los cielos. El magistrado llegó entonces al Congreso de los Diputados y en 2019 se presentaba posteriormente, tras varias turbulencias internas, a las autonómicas en Baleares. Hoy es el vicepresidente del Govern y el hombre encargado, entre otras competencias, de la transición ecológica y la memoria democrática.

Todavía no ha decidido Yllanes (Unidas Podemos) si volverá a presentarse el año que viene, aunque reconoce que es posible que se reedite ese Gobierno de coalición con los socialistas. No se arrepiente de haber dado el paso a la política tras 28 años como juez y reconoce que el momento que ha vivido con mayor emoción en esta etapa fue el día de la moción de censura.

Ve con buenos ojos ahora el intento de Yolanda Díaz de crear una plataforma que tenga como epicentro la sociedad civil, analizando, además, que Podemos ha perdido “frescura” y se ha acercado a la política convencional frente al discurso que tenía en 2015. Y en estos días de choque entre los socios por el aumento en gasto de defensa, comenta que es un tema que no le hace especial ilusión y que hay que aumentar también los presupuestos sociales, pero entiende que “uno tiene que cumplir con los compromisos internacionales”

Queda menos de un año para las autonómicas, ¿cómo ha sido la experiencia de la coalición?

Ha sido una experiencia muy interesante repetir por segunda vez un Gobierno progresista en una segunda legislatura, nunca se había dado en la historia de la comunidad autónoma. Ha permitido seguir desarrollando políticas que se iniciaron en la pasada legislatura.

De cara a las próximas elecciones, ¿qué le parece el proyecto de Yolanda Díaz de Sumar?

Me parece un proyecto muy interesante en cuanto lo que hace es llamar a la sociedad civil y no a los políticos. Es lo que le dota de valor añadido. Es una mujer con una personalidad muy atractiva. Estoy convencido de que va a tener respuesta. Puede incorporar a su proyecto a personas que hace dos días no tenían pensado entrar en política activamente.

¿Baleares se mira en el espejo andaluz con la plataforma de Por Andalucía? ¿Van a ir en un Sumar Baleares?

Estamos abiertos a cualquier posibilidad en Baleares. Sí que es cierto, digamos, que en Baleares Unidas Podemos tiene un perfil muy característico porque hay otras fuerzas progresistas que no han tenido representación parlamentaria y, por tanto, es el bloque equivalente al que está gobernando en Madrid en el Estado. Pero si Yolanda es capaz de aglutinar a otras fuerzas que ahora mismo no tienen representación o no han dado el paso, bienvenido sea. Sumar Baleares, perfecto. Baleares Suma, perfecto. Cualquiera de estas marcas me parece perfecta.

¿Y usted será el candidato de esa lista?

No tengo decidido todavía lo que voy a hacer. Llevo ocho años prácticamente en política y me parece un tiempo suficiente. Pero, por otra parte, repetir un Gobierno progresista tres legislatura seguidas sería todo un logro. Pero sinceramente no lo tengo decidido.

Yllanes, en la redacción de El Huffpost

En las encuestas generales la derecha está por encima del bloque de las izquierdas. ¿Ve un cambio de ciclo político como vende el PP?

A nivel estatal creo que la llegada de Feijóo ha supuesto un cambio en la percepción que se tenía del PP. No lo conozco, con Casado sí he compartido tiempo y espacio en el Congreso. Son dos perfiles totalmente diferentes. Resulta incontestable que lo que se ha hecho en Andalucía ha sido optar por un perfil mucho más moderado, que no es el que puede tener Díaz Ayuso en Madrid. De alguna manera eso ha reforzado al votante de derechas que estaba un poco alejado del PP. Pero no es trasladable con carácter general a todo el Estado. Por ejemplo, en Baleares hemos hecho un buen trabajo desde el Gobierno progresista y estamos convencidos de que seremos capaces de reeditar otra legislatura más, pero indiscutiblemente el PP se convierte ahora en un enemigo más peligroso de lo que era con el anterior aparato.

Vox es la tercera fuerza en España. ¿La ve así en Baleares?

Veo a Vox con posibilidades de alcanzar algún gobierno en Baleares. También parece que empieza a desinflarse y llegar a su techo y espero que esto ocurra también en Baleares. Pero sí que es cierto que se experimentó en las pasadas elecciones un crecimiento importante y tiene una representación importante en el Parlament, en el Ayuntamiento de Palma y en el Consell de Mallorca esencialmente. De todas maneras habrá que ver cuánta parte de ese electorado que se fue a Vox en el tiempo de Casado vuelve al PP con Feijóo. Espero que eso suponga una disminución de la fuerza electoral de Vox.

Fue uno de los rostros más potentes de Podemos en el Congreso, ¿qué le está pasando al partido? ¿Por qué ya no tiene la fuerza que tenía antes? ¿Cómo explica que tenga más votos la extrema derecha que Podemos?

Sinceramente no tengo hecho un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido. En el fondo lo que sucedió es que perdimos la personalidad, el mensaje que teníamos en 2015, que de alguna manera ese hacer una política diferente sin izquierdas y derechas y pensando arriba y abajo al principio se mantuvo con mucha ilusión pero luego nos dejamos llevar por la política tradicional, más las discrepancias internas que ocurren en cualquier partido y que lógicamente produjeron una debilitación. Insisto: se perdió un poco esa frescura que tuvo Podemos en 2015 y que atrajo a perfiles como el mío. Si no hubiese sido ese planteamiento, yo difícilmente habría acabado siendo cabeza de lista en Podemos. Creo que nos hemos acercado demasiado a la política convencional y eso, de alguna manera, nos ha castigado.

Yllanes, durante la entrevista

¿Cómo tiene que afrontar la izquierda el debate con la extrema derecha? Se ha pasado de ignorar a buscar el cordón sanitario, pero la gente ha perdido el miedo a Vox.

Absolutamente. Es evidentísimo que la gente ha perdido el miedo a Vox y que tiene ahora mismo una fuerza electoral muy importante. Hay que relacionarse con naturalidad, evidentemente confrontando con las políticas de Vox, pero aceptando que ha venido seguramente para quedarse y mucho tiempo. Lo que hay que hacer es entenderlo como un rival político más. A partir de ahí, hacer las mismas políticas de confrontación que se pueden hacer con el PP o con cualquier partido representante con ideologías de derecha. El cordón sanitario no tiene ningún sentido, no he sido nunca partidario. Es más, soy de los que piensan que hay que dejar a Vox gobernar para que demuestre que no es fiable ni capaz de sacar adelante políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. En el fondo Vox es lo que refleja la Vicepresidencia de Castilla y León, una Vicepresidencia sin competencias y vacía porque no están dispuestos a hacer política.

En estos días se ha vivido una cumbre calificada de histórica por la OTAN. De esa cita sale el compromiso del presidente de aumentar hasta el 2% del PIB el gasto en defensa. ¿Está de acuerdo?

Sinceramente, a mí todo lo que se relaciona con la defensa es algo que no me produce especial placer y atención, pero sí que es cierto que uno tiene que cumplir con los compromisos internacionales y con los socios cuando está en determinados organismos. Por tanto, puedo entender que el presidente del Gobierno adquiera este compromiso. Lo que creo que sí es razonable por parte del discurso que se ha hecho de Podemos en el Gobierno es que hagamos un gasto equivalente en asuntos sociales porque es importante ayudar en temas de viviendas, pensiones y apoyo a todos los que lo están pasando mal. Pero que digamos que por mi procedencia profesional soy muy orgánico y si uno está en determinados foros internacionales y está obligado a cumplir compromisos, lo suyo es que esos compromisos que se adquieran se cumplan.

Tiene en su cartera la materia de memoria democrática, se acaba de aprobar la ley del Gobierno en la Comisión Constitucional. ¿Está satisfecho con el texto?

No he tenido la oportunidad de verlo en su integridad y sí que aprovecharé antes del Pleno para confrontarlo un poco con nuestra ley. La experiencia que tenemos es que nuestra ley ha sido un instrumento eficacísimo, junto con la ley de fosas, para sacar adelante lo que hemos sacado, documentar las fosas y empezar el cuarto plan que nos permitirá abrir prácticamente todas las fosas. Un instrumento de memoria democrática era absolutamente necesario, no podíamos demorarlo más y habrá que ser todo lo ambiciosos que podamos. Esto no reabre heridas, sino que precisamente lo que hace es cerrarlas. A partir de ahí podremos hablar de verdadera concordia. Mientras haya muertos en cunetas y fosas comunes a los que una parte de la política quiere olvidar, difícilmente podremos hablar de concordia.

Viene del mundo de la magistratura. Hay un Poder Judicial bloqueado desde hace más de tres años. ¿Se puede confiar en la Justicia de este país? ¿Están haciendo los jueves política? ¿Qué le parece que el PP no acceda a esa renovación?

La postura del PP me parece absolutamente intolerable, tener bloqueado un órgano como el Consejo General no es de recibo. Entre otras cosas, cuando han tenido mayoría, no ha habido ningún inconveniente por parte del resto de fuerzas en configurar órganos que reflejaban esa mayoría parlamentaria. Sin embargo, tenerlo bloqueado como ahora resulta intolerable. Damos un mal ejemplo. Pero distinguiría claramente lo que es el órgano de gobierno de los jueces de la carrera judicial básica. Hay 3.500 jueces que hacen su trabajo todos los días y afortunadamente no se dejan influir por estas mareas que ocurren en la cúpula.

Yllanes

El Mundo señala que el Gobierno de Baleares intentó ocultar el caso de las menores tuteladas.

La portada de El Mundo refleja algo que no se corresponde con la realidad porque el Gobierno de Baleares no tiene competencias en el tema de las menores. Afirmar como se hace en la portada que se miró para otro lado sabiendo que las menores se prostituían, pues el Gobierno de Baleares no tenía ninguna información directa de que hubiese este problema. Las competencias en temas de menores son de los consells insulares, a ellos habrá que reclamarles la responsabilidad. Sinceramente esto se basa en un informe policial. A los informes les doy el valor que tienen en cuanto a indagación policial de un determinado hecho, pero me parece que El Mundo es demasiado atrevido al afirmar que el Govern miró para otro lado, porque no tiene competencias.

¿Se espera un duro invierno económico?

La verdad es que todos los indicadores son preocupantes, hemos llegado a una inflación por encima del diez por ciento. La ciudadanía está preocupada porque todo se ha encarecido, se puede comprobar todos los días perfectamente. Sinceramente no soy un experto en economía y espero que tengamos los mecanismos eficientes para impedir que tengamos un crudo invierno desde el punto de vista económico. Entiendo que la ciudadanía esté enormemente preocupada porque todas las cifras son muy preocupantes.

¿Esperan una buena campaña de turismo en Baleares?

Sí, sí.

¿La inflación puede perjudicar a última hora la campaña?

Aparentemente la campaña va a ser prácticamente una réplica de la de 2019, que fue récord. Según comenta todo el sector, no hay reservas de última hora, sino que se hicieron con tiempo. No hay cancelaciones pese al aumento de los precios. Los hoteles han elevado precios en Baleares y están en ocupaciones extraordinarias del 90%. Parece evidente que el hecho de la inflación, que afecta no sólo a España, no ha determinado que la gente deje de viajar. Había después de dos años de pandemia muchas ganas de viajar. Baleares es un destino preferente para muchísimos ciudadanos europeos y parece que el verano va a ser de récord.

Hace unas semanas en la portada del Financial Times se hablaba del renacimiento de Ibiza, como la gran meca del lujo. ¿Es compatible con el modelo que plantean?

En Baleares tenemos que abrir un debate muy serio sobre el modelo turístico que queremos. Vamos haciendo afirmaciones y dando grandes frases de que queremos un modelo de calidad y no de cantidad, pero al final van a venir 16 o 17 millones de turistas este año. Nos encontramos con que este turismo de lujo provoca problemas a los que viven en Ibiza todo el año, con la vivienda disparada. Conseguir una habitación en Ibiza es prácticamente una odisea. Por tanto, bienvenido este turismo de alto poder adquisitivo que se deja mucho dinero, pero también pensemos en cuáles son los inconvenientes y abramos un debate social sobre el modelo que queremos.

Se acaba de vivir una ola histórica de calor, el cambio climático es más patente. ¿Está en peligro las islas Baleares?

Están situadas en la zona cero del cambio climático, lo dicen todos los expertos. Cuando se habla de que las temperaturas pueden subir un grado y medio, estamos hablando a nivel global. Pero si hablamos en esa zona del Mediterráneo, las temperaturas podrían llegar a subir hasta 3. Eso haría insostenible el modo de vida que tenemos ahora. Las islas están en peligro en el sentido de que tenemos que ponernos urgentemente a la tarea de combatir la emergencia climática. No fue una declaración meramente programática, sino consciente de lo que nos jugamos. Estamos tratando de cambiar primero la mentalidad y en segundo lugar el paradigma energético porque no podemos sobrevivir de esta manera.

Se escuchan muchas frases grandilocuentes por parte de los políticos, ¿pero no deberían ser más ambiciosos en sus medidas?

Lo estamos intentando, venimos de un desarrollo de energías renovables prácticamente nulo. Estamos empezando el camino y no es fácil porque somos un territorio insular, por lo que la principal fuente energética renovable que podemos utilizar es la solar y obliga a la creación de parques fotovoltaicos y la solarización de determinadas zonas. Y lógicamente eso provoca conflicto con el paisaje, con la fragilidad del territorio y tenemos que ser muy ocurrentes. Nos hemos puesto manos a la obra y tenemos un instrumento eficacísimo, que es el Instituto Balear de la Energía, que es el que nos permite democratizar la energía y solarizar para compartir energía renovable para luchar contra la pobreza energética.

¿Cómo espera la llegada de la familia real para este verano?

Imagino que será una estancia breve, como está pasando últimamente. Ya han perdido la costumbre de venir por la Pascua. Me imagino que tendremos como siempre a la reina emérita, que sigue siendo aficionada a venir a Mallorca. Pero la estancia del rey, imagino, será prácticamente simbólica. Cada vez se acorta más. No dejará de ser una anécdota en el verano de Baleares, pero parece evidente que aquel traslado de la corte que se hacía en la época del emérito a Marivent ha pasado a la historia. La estancia será mínima, habrá una recepción oficial. En una semana dejará de ser noticia.

Yllanes

El emérito en su vuelta eligió Sanxenxo y no fue a Palma. Ahora ha dicho que no va a regresar en una temporada. ¿Qué le pareció ese viaje?

Mal organizado. No me parece mal que una persona que vive fuera pueda venir a ver a la familia, pero la exhibición que se hizo y algunas de las respuestas que se dieron a los periodistas… Esa ostentación de ‘he vuelto’ fue un lamentable error por parte de las personas que lo asesoran. Me han preguntado y he dicho que espero que tarde mucho en volver. Que venga cuando quiera ver a su familia pero lo que ocurrió en Sanxenxo fue un lamentable error.

¿Se arrepiente de haber dado el paso a la política? ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento en política?

No me arrepiento, la política es una actividad interesantísima, apasionante. Estuve 28 años activo en la magistratura, eso me ha permitido minimizar muchas de las cosas que me han pasado. No ha habido ningún momento terrible. Hice una opción en la interna de Podemos y no fue la mayoritaria, tuvo sus consecuencias. Pero, bueno, también en ese momento en el Congreso hicimos un grupo que seguimos manteniendo el contacto. Como gran momento: la moción de censura, había muchísima emoción ese día. Haber sido vicepresidente de Baleares durante estos tres años ha sido un honor y un privilegio. No me arrepiento ni un minuto de haber dejado la Presidencia del caso Nóos y haberme pasado a la política activa.