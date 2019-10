'Yo, Jefa', la iniciativa que busca despertar el liderazgo femenino entre niñas y jóvenes

Como explica Isabel Lozano , fundadora y CEO de Trescom, “poco a poco han entrado otros modelos de referencia en las mentes de las niñas, que también quieren ser cantantes o youtubers y no necesariamente algo referente al cuidado de los demás”. “Sin embargo, lo de mandar no lo tienen presente. Conocen a muy pocas jefas o las que conocen tienen fama de mandonas. Nos hacen ver que el mérito vale menos que la belleza”, abunda.

La iniciativa -parte de la vertiente de responsabilidad social corporativa de la firma- nació de la “necesidad”, como recuerda Ana Vázquez Toscano, su directora. “En una empresa con las tres socias de la dirección mujeres, como el 90% de la plantilla, vimos que había que apostar por algo que removiera a las nuevas generaciones”.

Porque, ¿dónde está el problema para que sigamos pensando así? “Creo que uno de los obstáculos para que nos veamos como jefas de una vez, sea cual sea el ámbito en el que queramos desarrollar nuestra carrera profesional, es que no tenemos un espejo en el que mirarnos. No sabemos quién ha roto ya ese famoso techo de cristal, qué mujeres están liderando proyectos importantísimos, qué empresarias han creado nuevos modelos de negocio o están ayudando y contribuyendo a que el país salga adelante. Saber estimula”, resume.

El proyecto va de frente desde su nombre: “La palabra “jefa” ha estado muy mal vista durante mucho tiempo y ha llegado la hora de decir que tenemos las mismas habilidades a la hora de liderar proyectos que ellos”, señala Lozano. Y agrega Vázquez Toscano: “Si las niñas no dicen que quieren ser jefas no es porque no sueñen con serlo, sino porque no se ven a sí mismas en esos puestos de poder, no tienen referentes en los que verse reflejadas. Por eso lo afirmamos con rotundidad” abunda.