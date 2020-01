"Yo no he cuestionado eso": tensión tras esta pregunta de Vicente Vallés a Pablo Iglesias en Antena 3 Noticias

Pablo Iglesias ha concedido una entrevista como vicepresidente del Gobierno a Vicente Vallés en Antena 3 Noticias. Es la primera vez que va a la cadena de Atresmedia tras prometer el cargo ante Felipe VI.

El líder de Unidas Podemos ha tenido un encontronazo con el presentador a cuenta de una pregunta sobre el hecho de que haya una pareja en el Consejo de Ministros. Iglesias es pareja de Irene Montero, ministra de Igualdad, con la que además tiene tres hijos.

Iglesias ha defendido que esto es “algo habitual” y que en muchos partidos “hay parejas que comparten responsabilidades”. “También en medios de comunicación de este grupo también hay parejas que comparten responsabilidades”, ha añadido.

El vicepresidente del Gobierno ha afirmado que nadie le ha cuestionado a él por su posición política, algo que sí han hecho con Irene Montero y que tiene la sensación de que “esto opera con las mujeres y no con los hombres”.

“A mí jamas me han cuestionado mi posición política por ser pareja de nadie”, ha añadido Iglesias. “Hablo de las personas que forman parte de esa pareja”, ha asegurado Vallés.

“Hay parejas en el PP, en Vox, hay parejas de distintos partidos. Es algo que ocurre en las empresas y en los medios de comunicación”, ha añadido Iglesias.

“Que quede claro que yo no he cuestionado eso. El hombre y la mujer, la pareja”, ha matizado Vicente Vallés. “No he cuestionado la idoneidad de ninguno de los dos”, ha añadido el periodista.