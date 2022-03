Se argumentará en esta columna que ante el conflicto que supone la invasión rusa de Ucrania no se puede no tomar partido. No estoy diciendo que se deba tomar partido, sino que es imposible no hacerlo, por mucho que se intente o uno tenga voluntad de ser imparcial. Si en un Madrid-Barça abucheas al portero del Madrid, estás ayudando al Barça, y da igual que comentes a los que te rodean que en verdad tú estás por igual contra ambos equipos porque en realidad eres del Betis. Hablar a favor de alguien es atacar a sus enemigos. Hablar en contra de alguien es defender a sus enemigos. Incluso estar callado repercute en lo que sucede en el terreno de juego, como sabe cualquier aficionado al fútbol. Y la voluntad subjetiva que se tenga de estar tomando partido o no es completamente irrelevante.

No tengo la ingenuidad de creer que la moralidad haya desempeñado el menor papel en la historia de los imperios. Y si me decanto por la Ucrania invadida no es porque considere que los dirigentes rusos son más malvados que los dirigentes de los 141 países que votaron contra ellos esta semana en la ONU. Simplemente, la profunda aversión que le profeso a la OTAN no me ciega como para apoyar algo que es todavía peor. Que los imperios actúen siempre con igual amoralidad, no quiere decir que los juicios morales ante sus resultados sean siempre iguales. Con sus irresolubles contradicciones y las toneladas de crímenes que llevan a la espalda todos los grandes bloques geoestratégicos, no estamos ante un enfrentamiento entre buenos y malos, sino entre malos y malísimos. Y en estos casos yo siempre me pongo del lado de los malos.