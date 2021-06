Yolanda Díaz apabulla a una senadora del PP: la escena que se ha visto ya medio millón de veces

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha protagonizado este lunes una escena en el Senado que ya ha superado el medio millón de visualizaciones en Twitter en menos de un día.

Todo ha ocurrido durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando ha respondido a la senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, que había aprovechado su intervención para hacer referencia a Pablo Iglesias: “Quisiéramos preguntarle por la valoración de que su jefe político esté cobrando actualmente por estar en desempleo 5.316 euros durante 15 meses”.

Además, la senadora del PP también le ha preguntado a Díaz su opinión acerca de la oposición del Gobierno a bajar el IVA a las peluquerías, “un sector que ha tenido grandes problemas económicos y por lo tanto redundará en pérdida de puestos de trabajo”.

La réplica de la ministra no ha podido ser más rotunda: “Quiero decirle una cosa que me preocupa. Yo les respeto a ustedes mucho, mucho. Son el principal partido de la oposición en nuestro país, pero de verdad creo que he venido aquí a hablar de mis competencias, que es el empleo, el trabajo y la economía social. Y usted me ha ocupado parte del tiempo en hablar de Pablo Iglesias, de las peluquerías e incluso de la literatura clásica de la que gusto”.

“Pero sinceramente creo que usted tiene poco que reprocharle o aportar al Gobierno de España y nuestro país cuando ocupa su tiempo en estas cuestiones. Se lo digo desde el respeto y estaría encantada de departir con usted de literatura clásica, de música clásica o si quiere incluso de Pablo Iglesias”, ha proseguido Díaz.

“Pero me parece que usted... yo he sido diputada, he comparecido muchas veces y he hecho mi trabajo, que es, en las materias competentes, hacer el trabajo en relación a las personas que comparecen. Insisto en que creo que no tiene mucho que reprocharnos cuando esta es su intervención”, ha zanjado la ministra.