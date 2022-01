Yolanda Díaz desvela el objeto que llevó a su reunión con el papa: "Me van a matar por decirlo"

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, habló este martes en Buenismo Bien, de la Cadena SER, de su comentada visita a El Vaticano.

Díaz, que se reunió el pasado mes de diciembre con el papa Francisco, aseguró que fue una de las visitas y conversaciones más interesantes que ha tenido. De hecho, la ministra se deshizo en elogios sobre el pontífice.

“Me pareció maravilloso, fue un encuentro emocionante. Me hizo reflexionar muchísimo y hablamos de temas que a mí me apasionan como pueden ser el mundo del trabajo y la ecología”, afirmó.

La vicepresidenta segunda también señaló que hablaron mucho sobre política internacional, materia de la que, según contó, Francisco sabe mucho. “Me ha fascinado. Es una persona muy interesante”, incluso llegó a decir.

Durante su entrevista en la Cadena Ser, la ministra quiso desvelar que el papa le obsequió con libros “muy interesantes” y confesó los objetos que llevó al evento.

“Me van a matar por decirlo. He ido cargada de rosarios para que me los bendijera. Yo no soy creyente pero soy muy respetuosa con los que sí, los llevé y me los bendijo”, afirmó Díaz, que le regaló al papa un libro de Rosalía de Castro y una estola realizada a partir de plástico reciclado.