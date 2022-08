Yolanda Díaz deja clara cuál será su relación con Podemos si se presenta a las elecciones

SOPA Images via Getty Images

A esta pregunta responde Díaz y afirma ser “clara”. “Ya hemos tenido sumas de partidos y coaliciones: en Galicia hemos ido en la forma de En Marea, en Andalucía con Por Andalucía recientemente. Eso no funciona. Se trata de construir a partir del protagonismo de la ciudadanía y del proyecto”, asevera.

Díaz cree que “la discusión no está en cuántos liberados tenemos, qué número de la lista, todas estas cosas que ocupan tantos titulares y atención”, algo que cree “aleja a la ciudadanía de la política, aquí y en todas partes”.

“Esto lo he conversado mucho por ejemplo en Chile, y me decían que allí la afiliación partidaria es del 2%. Esto es, no habrían logrado ningún cambio sin los movimientos ciudadanos que desbordaron totalmente a los partidos”, explica.