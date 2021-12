Yolanda Díaz descoloca a García Egea: esta vez no ha sido un dato, sino lo que menos esperaba

Miércoles de Congreso es sinónimo de momento de tensión con la pregunta del secretario general del PP, Teodoro García Egea, a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la respuesta de esta.

Así ha vuelto a suceder. El político del PP le ha recriminado la evolución que, según él, está teniendo el comunismo: “Han pasado de criticar los chalets a comprarse uno, critican la escuela concertada pero luego llevamos a nuestros hijos y critican la asignatura de religión y luego van emocionada al Vaticano”.

Egea ha preguntado irónicamente si la visita de Díaz a Roma había conseguido que se arrepintiera de forma real: ”¿Se arrepiente usted de querer derogar la reforma laboral o de no plantear las medidas de Casado?”.

“Somos el primer país que hace una huelga de juguetes antes que una por el precio de la luz. Hace poco dijo que sabía antes que nadie del coronavirus, ¿por qué ha esperado dos años para ilustrarnos sobre ello?”, ha rematado Egea.

Díaz ha comenzado citándole el capítulo 19 (versículos 23:30) del evangelio de San Mateo. “Ya que le preocupan algunos viajes, repase usted, San Mateo 19:23-30″. Esto es lo que dice.

“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ‘Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los Cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el Reino de los Cielos’. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: ‘Entonces, ¿quién se podrá salvar?’. Jesús, mirándolos fijamente, dijo: ‘Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible’. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ‘Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué recibiremos, pues?’. Jesús les dijo: ‘Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna’. ‘Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros’.

Tras este momento, la también ministra de Trabajo le ha comentado el que, para ella, es el problema del PP: “mientras la OMS reconoce la gestión de la pandemia de este país y el éxito de vacunación, su partido no solamente es capaz de convertir en rédito político todo, si no que no es ni capaz de satisfacer los logros colectivos que hemos tenido. En política, quizás, no vale todo”.