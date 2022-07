Yolanda Díaz desea suerte a Santiago y Belarra: "En el politiqueo jamás me encontrarán"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha deseado “la mejor de las suertes” tanto a Enrique Santiago como a Ione Belarra tras el movimiento conocido este viernes en en Ministerio de Derechos Sociales.

La ministra Belarra, que también es secretaria general de Unidas Podemos, ha remodelado su departamento con la salida de Santiago, líder del PCE, como secretario de Estado para la Agenda 2030, para poner en su lugar a Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de los morados.

Preguntada desde Nueva York, como parte de su viaje por EEUU para celebrar varias reuniones e intervenciones, Díaz no ha querido entrar en polémicas sobre el movimiento de nombres en uno de los ministerios de Podemos dentro de la coalición. “En el politiqueo no me van a encontrar jamás”, ha dejado caer.

Más en detalle, la impulsora de la plataforma Sumar, ha apuntado que “a Santiago le deseo la mejor de las suertes y a Belarra y a su equipo le deseo la mejor de las suertes”.

“No me verán jamás en cuestiones ajenas a tareas de mi vicepresidencia y a mis tareas de ensanchar la democracia”, ha añadido tras intervenir en el evento ‘Contribución de la Economía Social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y potencial de una resolución de la ONU en Economía Social’.

La vicepresidenta y también ministra de Trabajo ha insistido en que “el politiqueo” no va con ella y que, actualmente, está centrada en hacer del “díalogo y el encuentro una forma de acercarse a la ciudadanía”, para caminar con “cierto optimismo y estrechando manos”.