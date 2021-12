Yolanda Díaz desvela el halago que le hizo un empresario: "Me quedé impactada"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha concedido una entrevista a la revista Yo Dona, editada por El Mundo, en la que habla de su trayectoria política, de sus aspiraciones, de la plataforma que quiere poner en marcha y de su relación tanto con el resto del Gobierno como con los empresarios.

En este sentido, Díaz ha contado una anécdota que vivió con un empresario, del que no ha desvelado el nombre.

Tras ser preguntada por si cree que está “despertando demasiadas expectativas” entre el electorado, la vicepresidenta segunda admite que le “da miedo”. “Porque soy un ser humano muy pequeñito y no tengo partido”, reconoce.

“Puedo estar en la mesa del diálogo social, discutiendo sin dormir y cediendo como cede todo el mundo. Eso me apasiona, pero relativizo bastante el resto de las cosas”, agrega.

Después, ha contado lo que le sucedió con un empresario:

“Un día me dijo un empresario, y no voy a decir quién: «Queremos más ministros como usted porque es la que menos política hace del Consejo de Ministros, y esa es la mejor manera de hacer política». Me quedé impactada, pero te indica un poco lo que quiere la gente”.