No quería hacerlo pero acaba soltando esta frase: lo que dice Yolanda Díaz del resultado electoral en Andalucía

Desde que se conoció el escrutinio, la impulsora del nuevo proyecto ‘Sumar’ apenas se ha manifestado, salvo en un breve tuit donde hablaba de “una noche difícil para las personas progresistas” . Por ello, día y medio después han preguntado a Yolanda Díaz por estos resultados, en dos ocasiones. Inicialmente no ha querido mojarse y, en segundo lugar, ha explicado el por qué: “No voy a decir nada sobre la valoración porque no me compete, soy la vicepresidenta del Gobierno de España y represento también a los votantes del PP”.

“No debo hacer ninguna valoración en esta sala, lo que no quita que fuera de esta sala pueda atender las preguntas que me haga la prensa, pero incluso las personas que no me han votado se merecen respeto en esta sala”, ha añadido. Pero en ese momento sí ha dejado ver sus sensaciones con una breve reflexión: