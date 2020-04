El enfado de la ministra de Trabajo tras esta pregunta de un periodista: "Me quedo perpleja"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves desde La Moncloa las cifras de paro registrado, que se han incrementado en más de 300.000 personas, una cifra récord, por culpa del coronavirus.

Para evitar la destrucción de empleo, ha asegurado la ministra, el Gobierno ha puesto en marcha el mecanismo de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), de los que ya se han registrado más de 9.600, afectando a 620.000 personas.

Durante la rueda de prensa, ya en el turno de las preguntas telemáticas, un periodista ha planteado la siguiente cuestión: “Ya hay cálculos de que con los ERTE nos podríamos ir a los seis millones de parados si finalmente estas empresas no logran superar la crisis. ¿Cuentan con esta estimación?”.

Díaz no salía de su asombro ante esta cuestión y no ha podido evitar mostrar su descontento con este planteamiento, que reconocía haber visto en varios medios de comunicación.

“Bueno, yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTE. Estas cifras de seis millones, cinco millones, que a veces observo en los medios de comunicación, permítanme, que sé que son periodistas profesionales y especializados en esta materia: no hay ningún rigor en las mismas. Y observo que no comprenden la dinámica de los ERTE del Gobierno. Los ERTE no engrosan las listas de desempleo, sirven para evitar la destrucción de empleo. Por favor, seamos muy pedagógicos en esta cuestión”, ha dicho Díaz.

La ministra ha asegurado que “los ERTE cuestan y disponen de ingentes cantidades de recursos públicos en la prestación de desempleo y exoneración de cuotas profesionales”. “Por tanto, no hay seis millones de desempleados, no los hay, ni sumando todos los ERTE”.

Además, ha recordado que “en los ERTE, las personas están de alta” y que las medidas del Gobierno impiden que se despida a nadie durante los seis meses posteriores a la finalización de los ERTE.

“Hay una deficiente comprensión sobre el funcionamiento de los ERTE”, ha aseverado.