La pregunta que Yolanda Díaz no respondió en 'Salvados': "No debo hablar de estas cosas"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la protagonista del Salvados (laSexta) de este domingo. La responsable política fue preguntada si la ministra Nadia Calviño tiene una relación más fluida con ella o con Amazon.

“Yo tengo una relación buena con ella y con todo el Gobierno. Hay un mito sobre las malas relaciones. Es normal y muy legítimo que haya distintos puntos de vista, no va por partidos. Fue llamativo que hubo alianzas diferentes entre miembros del PSOE y Unidas Podemos, pero es que es normal porque las diferencias se tienen que mostrar en el Consejo de Ministros”, afirmó Díaz.

Gonzo, el presentador del programa de laSexta, incidió en que en una reunión en Moncloa, el departamento de Trabajo se levantó de la mesa por una discrepancia con Economía.

Díaz aseguró que todos los ministerios se hacen observaciones, ya que tienen puntos de vista diferentes, pero añadió que, según ella, lo importante es que “las diferencias se muestren en los órganos de Gobierno y no salgan al exterior”.

“Nos une el programa de gobierno, pero nos diferencia que venimos de mundos diferentes, y eso es muy bueno. Yo observo a miembros del Gobierno que no representan a mi mundo, ni mucho menos, y aprendo mucho de ellos y de ellas. Y a la inversa también”, afirmó Díaz.

Gonzo le preguntó por la razón por la que se había levantado el equipo del ministerio de Trabajo en esa reunión. La ministra no quiso responder: “Yo no debo hablar de estas cosas, y no lo voy a hacer”.

“Lo único que digo es que el ministerio de Trabajo trabaja todos los días con todos los ministerios y lo que hacemos es cumplir con el acuerdo de Gobierno”, remató la ministra.