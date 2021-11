Yolanda Díaz habla alto y claro sobre la imagen que ha dado el Gobierno

Ana Pastor, sin embargo, no se ha quedado contenta con la respuesta y ha insistido: “Pero bronca ha habido en el Gobierno”. “Yo creo que bronca no, lo que hay es un debate, hubo un debate, de nuevo, sobre los contenidos”, ha apuntado. “Yo entiendo que esto se produce porque es una materia muy relevante, quiero pensar. Pero yo ya he discutido en el seno del Gobierno en dos ocasiones esta materia e insisto, cuantas veces se tenga que debatir sobre los contenidos bienvenido sea”.

“Estoy bastante sorprendida. Yo creo que en lo de los egos ya he demostrado en mi vida que me interesan poco y en escasos minutos renuncié a ser vicepresidenta segunda en aras de ser lo que creo”, ha respondido.

. @Yolanda_Diaz_ : "Creo que la imagen que ha dado el Gobierno no es buena. He pedido disculpas, a mí no me gusta esto, siempre he trabajado en absoluto silencio". #ObjetivoYolandaDíaz pic.twitter.com/F2tY05lYxu

“La semana pasada he hecho un acto en Santiago de Compostela, invitada por el Fondo Económico de Galicia y he pedido disculpas, a mí no me gusta esto. Llevo trabajando desde el 17 de marzo en absoluto silencio, lo hago siempre”, ha destacado la ministra de Trabajo.

“Es verdad, no me gusta, y he pedido disculpas a esta institución, y lo hago hoy”, ha continuado. “Me parece que no es manera de hacer las cosas, sobre todo en una mesa que tiene muchas complejidades, que necesita silencio”.

“Siempre digo que es una lástima que los medios de comunicación no puedan acceder a esa mesa de diálogo, porque sería muy interesante, pero también soy consciente de que esa mesa de diálogo necesita tranquilidad. Cualquier debate fuera que genere ruido altera los contenidos de la mesa”, ha resaltado.

Yolanda Díaz ha vuelto a incidir en que no le gusta. nada el ruido. “Practico bastante discreción, llevamos trabajando en silencio desde el 17 de marzo y bien que lo siento que se haya producido, pero creo que ya está zanjado. Hoy mismo se ha trabajado con tranquilidad en una mesa que es muy intensa”, ha concluido el tema la ministra.