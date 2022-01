Yolanda Díaz habla así de García Egea y provoca risas instantáneas de los presentes

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha convertido sus toma y daca con Teodoro García Egea, ‘número dos’ del PP, en las sesiones de control del Congreso en todo un acontecimiento que los usuarios de Twitter esperan ansiosos semana tras semana.

El “señor García Egea, le voy a dar un dato”, con el que Díaz suele introducir sus ataques, se ha convertido en todo un símbolo para muchos. Y, pese a todo, la vicepresidenta ha asegurado ya en varias ocasiones que la relación personal entre ambos es buena.

Y este martes, en una entrevista en Buenismo Bien, de la Cadena Ser, la ministra ha vuelto a reafirmarse en ello. “Tengo muy buena relación con Pablo Casado y con Teodoro”, ha aseverado en unas palabras que han provocado la risas de los presentadores del programa, Quique Peinado y Manuel Burque.

“Teodoro en la intimidad, ¿qué tal es?”, ha querido saber Peinado. “Yo me me llevo super bien con él. Ya he dicho en una entrevista que cuando era diputada íbamos al mismo gimnasio”, ha respondido la vicepresidenta.

Además, ha destacado que también tenía buena relación con Carles Campuzano, del PDeCAT. “No es un hombre de izquierdas, no pensaba como yo, pero yo disfrutaba hablando con él de pensiones y seguridad social porque no piensa como yo pero tiene propuestas. El problema es que yo no sé qué piensa el PP, no te voy a contar Vox”, ha afirmado.

La buena relación personal entre Díaz y García Egea ha quedado patente en varios mensajes que ambos han intercambiado en Twitter. Por ejemplo, en diciembre, cuando el dirigente del PP dio positivo por coronavirus, la ministra le envío un tuit: “Recupérate pronto, Teodoro! Un fuerte abrazo”.

No fue la primera vez que Yolanda Díaz aparcaba las rencillas políticas con García Egea para mandarle un mensaje personal. Hace unos meses, cuando el número dos del PP anunció que había sido padre, la ministra le mandó otro emotivo mensaje que sorprendió en redes sociales.