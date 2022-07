Yolanda Díaz lanza Sumar como "un movimiento ciudadano" prometiendo "un nuevo contrato social democrático"

“Me dicen que voy lenta, que no tenemos tiempo. Tenemos mucho más de un año”, ha aseverado Díaz, que ha advertido de que “corremos el riesgo de perder el país que queremos si no lo hacemos”. “Corre riesgo esta década. Sumemos colectivamente, pensemos el país que queremos”, ha pedido.

Díaz ha reconocido que el momento político “es muy difícil” porque hay “desafección” ciudadana de la política. “Lo dicen todos los estudios demoscópicos. Me da igual lo que digan, lo que me importa es lo que siento en la calle, cuando paseo por las calles de Madrid, cuando paseo por Galicia, cuando estoy en Extremadura y me decís que no hay futuro, que estamos tristes, que la política no sirve para nada”.