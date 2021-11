Ilusión sí, pero nada más: así afrontan las líderes de la izquierda el acto en Valencia

El próximo 13 de noviembre en Valencia participaré en un acto que me hace mucha ilusión. #OtrasPolíticas es una oportunidad de encontrarnos y compartir experiencias entre diferentes. Gracias a @monicaoltra por esta iniciativa. pic.twitter.com/QmDWPZMI2i

Viendo la expectación que ha generado, desde los entornos de las participantes en el acto tratan de rebajar el suflé mediático, aunque no ocultan su satisfacción por lograr juntar a las mujeres que más destacan en la izquierda española en este momento.

El evento, que estará conducido por la periodista Carolina Ferre , no contará entre sus ponentes con ninguna representante de Podemos, lo que ha añadido picante al acto.

Si hay una presencia que llama la atención entre las ponentes, es la de Mónica García, cuyo entorno también rechaza que el acto suponga el inicio de nada. “No nos tomamos esto como el pistoletazo de salida de nada más y no es un acto que oculte nada detrás”, aseguran.

Lo que no niegan desde el entorno de la vicepresidenta Díaz es la ilusión que les genera reunir a rostros tan representativos de la izquierda española y el hecho, además, de que se junten políticas de diferentes partidos. Algo que, afirman, supone “anteponer lo colectivo a lo individual”.

“Esto es lo que es, un acto en el que se sientan a hablar entre diferentes, entre gente que no está junta pero puede hablar”, aseguran por su parte desde Más Madrid.

Se trata, añaden desde Barcelona en Comú, de “poner los objetivos por delante las siglas y crear espacios de encuentro y escucha que lo hagan posible”.

La idea, señalan todos, es poner en común la experiencia política de todas las ponentes, que además tienen responsabilidad en distintos niveles de la administración, desde la más municipal hasta la más nacional.

“Es algo que era difícil que pasara con lógicas masculinas de hacer política, donde prima la competición en lugar de la colaboración”, explican desde el entorno de una de las ponentes.

“No es nada contra Podemos”

Desde Podemos no se entiende como un menosprecio que no haya ninguna figura, como Ione Belarra e Irene Montero, en el escenario. Fuentes ‘moradas’. en cambio, interpretan que la presión va más hacia Íñigo Errejón y Joan Baldoví para que sus formaciones se unan a la futura plataforma, ya que hasta el momento son reacias. “La foto de Yolanda con las dos ‘Mónicas’ es que la izquierda no vaya separada”, señalan los ‘morados’.

Desde la dirección de Podemos se explica que no se trata de ningún acto electoral y que ellos están representados con la misma Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta del lado ‘morado’ de la coalición. Asimismo, insisten en que habrá dos dirigentes del partido como invitados en el acto: Pilar Lima, coordinadora de Podemos en la Comunidad Valenciana, y Héctor Illueca, que fue director general en el Ministerio con Yolanda Díaz y hoy ocupa una vicepresidencia del Consell.

“No es nada contra Podemos”, insisten en la cúpula del partido, que admite que ellos están en la idea de Díaz de ir en una gran plataforma aunque en el nombre no aparezca el de la formación.