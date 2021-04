Yolanda Díaz no necesita nombrar a Ayuso para mandarle este serio aviso

Unidas Podemos ha presentado este jueves la candidatura que se presentará el próximo 4 de mayo en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Al acto, además del candidato Pablo Iglesias, han acudido los rostros más importantes de la formación: desde Yolanda Díaz hasta Irene Montero pasando por Isa Serra o Alberto Garzón.

La primera en hablar ha sido la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha tomado el testigo de Iglesias en el Congreso.

La también Ministra de Trabajo ha reivindicado la importancia de la candidatura de Iglesias y ha terminado su discursos mandando un mensaje directo a la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

“Por favor, que dejen de frivolizar con la libertad. La libertad no es un señuelo, no es un eslogan de campaña, la libertad ha costado mucho a nuestro pueblo y no podemos jugar así con las palabras. Adelante, amigos hay esperanza, salgamos a ganar Madrid el 4 de mayo”, ha dicho.

Nada más conocerse que Madrid iba a ir a elecciones, la dirigente ‘popular’ publicó en su cuenta de Twitter que los ciudadanos iban a tener que elegir entre “socialismo o libertad”.

Después, cuando Iglesias anunció que dejaba su puesto en el Congreso para presentarse a las elecciones, Ayuso, y otros miembros del PP, modificaron su eslogan a “comunismo o libertad”.