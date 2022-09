A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

La ministra de Trabajo, en una entrevista para el programa La Noche en 24 de TVE, ha remarcado la normalidad del encuentro con Núñez Feijóo, con quien habla “con cierta frecuencia” y que no le “sorprende nada” porque también mantiene reuniones con otros dirigentes políticos.

También ha puntualizado que no comentará nada sobre el contenido de las reuniones. “El diálogo tiene unas normas que son sagradas. Me voy a llevar a la tumba la conversación que he tenido esta semana con muchos dirigentes políticos”, ha asegurado la ministra.