Yolanda Díaz se pone seria para responder cuánto tiene realmente de comunista

Yolanda Díaz ha concedido una entrevista este jueves a Xabier Fortes en el Canal 24 Horas de TVE en la que ha hablado del acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo 15 euros.

Durante la entrevista, Fortes ha señalado en tono irónico que para ser “un Gobierno socialcomunista” —como dice la oposición— se han llegado a diez acuerdos para subir el salario mínimo.

Una cuestión, la del “Gobierno socialcomunista”, que ha recogido el tertuliano Carmelo Encinas en el turno de preguntas. El periodista ha comentado que, cuando la oposición usa este término para referirse al Ejecutivo, “siempre se fija en usted”.

″¿Qué entiende usted por comunismo y cuánto tiene realmente de comunista?”, ha querido saber el contertulio. Díaz ha explicado que “lo que sería bueno es conocer la historia de España y tener en cuenta lo que han hecho esas personas que se han jugado la vida”.

La vicepresidenta ha contado que su padre estuvo en una cárcel franquista “igual que muchísima gente en este país del PSOE, del PCE y de muchas organizaciones políticas” y que sería bueno “no frivolizar” con lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas.

“Sería bueno recordar que el Partido Comunista de España ha estado a la altura de las circunstancias de nuestro país y, sobre todo, que ha defendido dos valores fundamentales: los derechos humanos y la Democracia. En este camino yo me encuentro cómoda, en ensanchar la Democracia y en defender los derechos fundamentales. El resto, las etiquetas, no me interesan demasiado”, ha señalado la ministra.

Díaz ha continuado diciendo que hay que caminar “para hacer una democracia más ancha” en la que “quepa mucha gente” para que el país avance y mejore.

Sobre qué significa para ella ser comunista, la vicepresidenta ha remarcado que esa es una “pregunta elevada” pero que fundamentalmente “se trata de garantizar la igualdad entre todos los seres humanos”.

Para terminar, Díaz ha remarcado que ella es vicepresidenta del Gobierno de España y que, aunque le gusta mucho la música clásica, no va a hacer que toda España escuche música clásica, en referencia a su ideología. “Me debo a las razones fundantes del Gobierno de España y en esas estoy”, ha finalizado.