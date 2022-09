Yolanda Díaz sorprende al desvelar qué hará si no se presenta a las elecciones

SOPA Images via Getty Images

Yolanda Díaz ha concedido una entrevista a ElDiario.es en la que ha hablado de su presente y de su futuro en la política nacional. La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno de España ha desvelado qué hará si finalmente decide no concurrir a las próximas elecciones generales como candidata.

Además, ha desvelado que todavía no sabe si se presentará como candidata a presidir el Gobierno en las próximas elecciones generales de finales de 2023 porque todo depende de cómo salga ese proceso de escucha.

Tras esas respuestas, Escolar le ha preguntado qué hará si finalmente decide no presentarse a elecciones generales con Sumar, si se volverá a Galicia o si dejará la política. Y su respuesta ha sido cuanto menos curiosa.

“Había periodistas ayer que cuando me vieron en mi tierra, en Galicia, me decían que les daba miedo porque pertenezco a allí. Tengo una pulsión sin resolver, todos los días pienso en Galicia. También quiero decir con franqueza que tengo una responsabilidad y una única certeza: que soy una mujer progresista y voy a contribuir todo lo que pueda, bien sea en la política activa o desde mi despacho de abogados, como he hecho muchas veces”, ha señalado la ministra.