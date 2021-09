Yolanda Díaz sorprende con este aviso sobre su futuro: "Si esto pasa, es probable que me vaya"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha concedido este jueves una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER en la que ha sorprendido con un rotundo mensaje de cara a su futuro como eventual candidata de Unidas Podemos.

“Estoy rodeada de egos y he demostrado en mi experiencia que nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer. Ha contado un periodista gallego que me conoce bien que como suceda esto o existan ruidos, es probable que yo me vaya”, ha advertido.

Preguntada por esta afirmación por la presentadora del programa, Àngels Barceló, Díaz ha explicado que su idea del proyecto de Unidas Podemos para el futuro “no va de partidos ni de egos” sino de “interlocutar con la sociedad”. “Hay que reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo. No es un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres”, ha agregado.

“Yo sé que lo que estoy diciendo puede generar malestar”, ha asegurado después de afirmar que no cree “que se trate de una suma de partidos ni de una suma de egos”. “Yo no creo en las individualidades, esto no es un proyecto de Yolanda Díaz”, ha añadido.