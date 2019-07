Yolanda Domínguez denuncia que cuentas como UTBH alimentan la "violencia virtual" hacia las mujeres

Un Tío Blanco Hetero ha replicado este lunes a Domínguez con un vídeo a cara descubierta (habitualmente luce unas mallas blancas que impiden conocer su identidad) en el que la amenaza con acciones legales si no pide públicamente disculpas y si no procede a borrar ese tuit y otros en los que aparece mencionado.

Domínguez ha contestado con otro vídeo en el que se felicita, en primer lugar, por haber logrado que Un Tío Blanco Hetero “se quite la máscara” y en el que trata de explicar por qué utilizó la frase “violento con las mujeres”.

“Es verdad que tú no insultas directamente. No le dices a una mujer que es “gilipollas”, pero eres consciente de que tus vídeos generan cientos o miles de mensajes de odio y de amenazas y de insultos hacia esas mujeres”.

“Yo lo sé”, continúa explicando Domínguez, “porque yo he sido víctima de esos mensajes. Tú has hecho vídeos sobre mí, sobre mi trabajo, y eso me ha generado muchas semanas de dolor de mensajes de todo tipo”.