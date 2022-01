Yolanda Ramos sorprende con su 'look' en los premios Feroz

Pablo Cuadra via Getty Images

No le ha faltado razón. La actriz nominada a Mejor actriz secundaria de serie a los premios por su participación en Cardo (Atresmedia) , ha aparecido con una chaqueta con capucha roja y mangas abiertas como si de una capa se tratara. La intérprete ha completado su look con una falda de tubo negra de látex y unos guantes largos del mismo color y material.

Uno de los que más ha llamado la atención ha sido el look de Yolanda Ramos . “Para que los Feroz sean feroces, ha tenido que venir caperucita”, le ha dicho el periodista David Martos nada más aparecer por el set de entrevistas del photocall.

Este sábado se abre la temporada de galardones con los premios Feroz . Este año los galardones se entregan en Zaragoza y antes de la gala, los nominados han ido desfilado por la alfombra roja del Auditorio de Zaragoza mostrando sus mejores looks.

Además, Ramos ha lucido un bolso de setas en alegoría al bosque del clásico cuento. Para disipar todas las dudas, la actriz ha dejado clara su referencia a Caperucita Roja en sus declaraciones a los medios. ”¿Se entiende que mi look es de Caperucita Roja, no? Es que hay gente que no lo ha entendido...”, ha dicho a los periodistas presentes en el photocall.