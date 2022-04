Yolanda Ramos se lleva todos los aplausos tras sus palabras en 'Encuentros Inesperados'

En ese momento Ramos ha intervenido para contar su experiencia personal. “Yo no puedo parar un año. Ha habido momentos en los que no podía ni coger el teléfono, pero tienes que volver a salir a hacer reír”, ha asegurado. “La mayoría de actores no podemos parar un año, primero porque somos autónomos y segundo porque te olvidan”, ha añadido la actriz.

Así, ha explicado que a pesar de que le diagnosticaran depresión, no ha podido permitirse coger una baja: “Nunca he estado de baja por depresión, estoy medicada, pero no he estado nunca de baja, no he podido. No puedo”.