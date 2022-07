Yolanda y Pedro pactan sus ratos de amor y odio

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Pactar, como se ha hecho estos días, las discrepancias no es lo más complicado. De hecho, los polémicos 1.000 millones pasaron por la comisión previa al Consejo de Ministros y Podemos no objetó. Por no hablar de que este lunes, en el mismo momento en que se gestaba la crisis por el crédito que, según Podemos, Hacienda había colado de rondón en la comisión de subsecretarios, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, se daban un buen abrazo ante los economistas progres de este país —Economistas Frente a la Crisis— y desgranaban una política social y económica en la que había muchos —o todos— puntos de confluencia.

“Díaz no va a utilizar la palabra partido, sino organización y los conceptos de sociedad civil. Su gran handicap son los otros partidos, lo que alguno ha llamado el partido matrioska, llevando dentro grandes o pequeñas organizaciones, como IU, Podemos, Más Madrid, Equo… Todo eso es una locura y no lo va a poder organizar en ocho meses que faltan para la municipales y autonómicas. Y dudosamente para las generales. No sería raro que Sumar no pudiera presentarse en las 52 provincias, como Podemos la primera vez”, apunta una conocida de la ministra a la que esta escucha habitualmente con atención.