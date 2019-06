Yoli ('GH 15') explica por qué vende ropa de Aliexpress con su marca (y no convence a nadie)

Aunque ya hayan pasado años de la edición en la que participaron, los exconcursantes de Gran Hermano siguen dando que hablar. Una de las últimas en acaparar titulares ha sido Yoli de GH 15, que fue acusada a principios de junio de que su línea de ropa —que vende como propia— para madres e hijas está compuesta de prendas de Aliexpress hechas en China.

Entonces se defendió con una respuesta en Instagram en la que decía: “Los precios son súper bajos. Si hubiera diseñado yo las prendas, el costo sería súper elevado. Entonces, evidentemente, todas las prendas se compran al por mayor. Lo primero es que yo no estoy matando a nadie. Estoy creando puestos de trabajo. Me llevo un margen súper pequeño, así que no sé qué de malo tiene eso”.

Este jueves se ha querido explicar en un vídeo de YouTube sobre el tema, pero sus explicaciones no han hecho otra cosa que empeorarlo.