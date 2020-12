Zaira, la hija de Guti, se arrepiente de su polémica fiesta de cumpleaños y ¿se queda sin portada?

Cumplir 20 años merece una celebración por todo lo alto. Hasta ahí, no hay ningún problema. Dejarse llevar por la euforia y saltarse las normas sanitarias vigentes, haciendo caso omiso al peligro que puede suponer reunirse con más de 20 amigos en un lugar cerrado, sin mascarilla y saltándose el toque de queda es irresponsable y reprochable.

Zaira Gutiérrez, la hija del exfutbolista José Mª Gutiérrez Guti y Arancha de Benito, cumplió 20 años el pasado 15 de diciembre y para celebrarlo organizó una gran fiesta el sábado 19 en la que se pasaron por alto todas las prohibiciones: eran más de seis personas, no guardaban distancia social ni llevaban mascarilla y la fiesta se prolongó más allá -bastante más- de las 12 de la noche.

Las imágenes no pasaron desapercibidas entre los usuarios de Instagram ni en los medios de comunicación, señalando la falta de responsabilidad de la joven y acusándola de poner el peligro la vida de mucha gente, ignorando el esfuerzo de toda la población por contener la pandemia y evitar más ingresos hospitalarios y fallecimientos.

Tras la polémica generada, Zaira Gutiérrez ha querido pedir perdón públicamente: “Se me fue un poco de las manos, lo siento, tengo 20 años, todo el mundo comete errores y es lo único que puedo decir. He cometido un error, pido perdón públicamente, pero no quiero entrar en más polémica”. La joven al día siguiente se sometió a un test de antígenos que ha dado negativo.