La letanía de los aduladores se mueve en el turbio sendero de la mediocridad

Escondido bajo la apariencia de amistad

La adulación forma parte de nuestra vida social y lo hacemos por diferentes motivos, desde animar a un amigo que no está pasando un buen momento, empatizar con otros, seducir a una persona, sobrevivir ante una situación laboral complicada… Con diferentes artes, a veces con desparpajo y otras con destemplanza, exaltamos los logros ajenos a sabiendas de que esas ínfulas no tienen sustento. Ya lo dijo el poeta en cierta ocasión, la zalamería es una droga que no hace daño… a no ser que se inhale.