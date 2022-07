Zapatero responde a las críticas de Felipe González a la Ley de Memoria: "Creo que debe leer la ley"

Lo ha hecho en una entrevista en Eldiario , en la que ha recomendado a González que se lea la ley. “Ha dicho que no lo había leído, pero que no le sonaba bien. Yo creo que debe leerlo”, ha afirmado Zapatero.

“En aquel momento, seguramente no pudimos atender todas las cuestiones que la dictadura había dejado abiertas, como el tema fundamental de las familias que no sabían o no saben todavía dónde están sus seres queridos. Eso dice mucho de una democracia que va avanzando en reconocimiento, en dignidades, en procesos. ¿Eso es poner en cuestión la transición? Eso es no entender la transición, no entender la reconciliación, no entender lo que representa que eso fue el inicio de un gran camino”, añade Zapatero.